Микулик: «Локомотив» закрыли на базе? Когда это делал Семин, у него с собой был ящик виски»

Ящик виски,
три немецких сосиски,
пиво водка брага ром,
закрывайте - не умрём! ))
Спортивный журналист Сергей Микулик прокомментировал закрытие «Локомотива» на базе.
«Интересно, немцы пьют?
А то когда Юрий Палыч сажал в наказание команду в Баковку, у него всегда в номере ящичек виски «Чивас» 12-летнего стоял», – написал Микулик.
- С Семиным «Локомотив» трижды брал РПЛ.
- Следующий матч «Локомотив» проведет в субботу, 20 августа.
- «Локомотив» в первых 5 турах трижды сыграл вничью и проиграл 2 раза.
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