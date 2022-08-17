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    Микулик: «Локомотив» закрыли на базе? Когда это делал Семин, у него с собой был ящик виски»

    Спортивный журналист Сергей Микулик прокомментировал закрытие «Локомотива» на базе.

    «Интересно, немцы пьют?

    А то когда Юрий Палыч сажал в наказание команду в Баковку, у него всегда в номере ящичек виски «Чивас» 12-летнего стоял», – написал Микулик.

    • С Семиным «Локомотив» трижды брал РПЛ.
    • Следующий матч «Локомотив» проведет в субботу, 20 августа.
    • «Локомотив» в первых 5 турах трижды сыграл вничью и проиграл 2 раза.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Микулика

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4346

      Enter2006 21 минуту назад

      Ящик виски,
      три немецких сосиски,
      пиво водка брага ром,
      закрывайте - не умрём! ))

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