Микулик: «Локомотив» закрыли на базе? Когда это делал Семин, у него с собой был ящик виски»

Спортивный журналист Сергей Микулик прокомментировал закрытие «Локомотива» на базе.

«Интересно, немцы пьют?

А то когда Юрий Палыч сажал в наказание команду в Баковку, у него всегда в номере ящичек виски «Чивас» 12-летнего стоял», – написал Микулик.