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    Экс-защитник «Динамо» Шильденфельд объявил о завершении карьеры

    Хорватский центральный защитник Гордон Шильденфельд решил закончить профессиональную карьеру.

    «Мне не о чем жалеть: карьера получилась успешной. Горжусь своими достижениями. Ничего не стал бы менять в своей карьере.

    В составе сборной Хорватии я сыграл на чемпионате мира и двух Евро. Мои партнeры по сборной и одноклубники – футболисты мирового уровня.

    Да, я раздумывал: продолжить карьеру футболиста или попробовать себя в новом статусе. «Арис» выдал классный сезон: мы сделали большой шаг вперeд и появился соблазн продолжить в том же ключе.

    Но размышления о будущем подтолкнули меня к тому, чтобы начать тренерский путь в «Арисе». Мне кажется, что теперь я смогу уделить больше времени семье.

    Что дальше? Мне хочется помочь молодым игрокам «Ариса» выйти на тот уровень, на котором я сам выступал. Клуб прикладывает все усилия для развития академии и молодeжных команд.

    Конечно, моя цель на будущее – поработать главным тренером или стать спортивным директором», – сказал 37-летний футболист.

    • Шильденфельд с 2012 по 2015 год был игроком «Динамо».
    • Также он выступал в Хорватии, Германии, Австрии, Турции, Греции и на Кипре.
    • За сборную провел 29 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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