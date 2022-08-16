Экс-защитник «Динамо» Шильденфельд объявил о завершении карьеры

Хорватский центральный защитник Гордон Шильденфельд решил закончить профессиональную карьеру.

«Мне не о чем жалеть: карьера получилась успешной. Горжусь своими достижениями. Ничего не стал бы менять в своей карьере.

В составе сборной Хорватии я сыграл на чемпионате мира и двух Евро. Мои партнeры по сборной и одноклубники – футболисты мирового уровня.

Да, я раздумывал: продолжить карьеру футболиста или попробовать себя в новом статусе. «Арис» выдал классный сезон: мы сделали большой шаг вперeд и появился соблазн продолжить в том же ключе.

Но размышления о будущем подтолкнули меня к тому, чтобы начать тренерский путь в «Арисе». Мне кажется, что теперь я смогу уделить больше времени семье.

Что дальше? Мне хочется помочь молодым игрокам «Ариса» выйти на тот уровень, на котором я сам выступал. Клуб прикладывает все усилия для развития академии и молодeжных команд.

Конечно, моя цель на будущее – поработать главным тренером или стать спортивным директором», – сказал 37-летний футболист.