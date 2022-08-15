Рыбус: «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за титул»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус верит в чемпионские перспективы команды.

«Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас все получается. Впереди тяжелые игры. Главное не терять темп и продолжать в том же духе», – сказал поляк.