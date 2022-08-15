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    Рыбус: «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за титул»

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус верит в чемпионские перспективы команды.

    «Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас все получается. Впереди тяжелые игры. Главное не терять темп и продолжать в том же духе», – сказал поляк.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
    • Чемпионат закончится в июне.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7353

      Томик 1 минуту назад

      Да почему "с Зенитом" то? "Зенит", на мой взгляд, всё больше и больше начинает на португальское "Динамо" походить. Как бы тем же самым не закончилось. Там тоже Манише херачил с тридцати метров. Но недолго.

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      Рейтинг: +7287

      Старикан 5 минут назад

      Ты главное не удаляйся в начале игры... и тогда всё будет пучком!

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