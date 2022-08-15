Рыбус: «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за титул»

Да почему "с Зенитом" то? "Зенит", на мой взгляд, всё больше и больше начинает на португальское "Динамо" походить. Как бы тем же самым не закончилось. Там тоже Манише херачил с тридцати метров. Но недолго.
Защитник «Спартака» Мацей Рыбус верит в чемпионские перспективы команды.
«Думаю, «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас все получается. Впереди тяжелые игры. Главное не терять темп и продолжать в том же духе», – сказал поляк.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
- Чемпионат закончится в июне.