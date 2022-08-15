«Ничего страшного». Зиньковский – о дефиците игровой практики в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не имеет претензий к тренерскому штабу из-за количества игрового времени.

– Что думаешь о том, что ты не так много играешь пока?

– Пока столько минут, ничего страшного. Если тренер видит так, то надо больше работать. И будет больше минут.

Объясняет ли Абаскаль свой выбор? В день игры никто ничего не будет объяснять. Мы все в одной команде, все друг за друга болеем и переживаем.

Если такой состав приносит победы, какие вопросы?