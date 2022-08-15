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    «Ничего страшного». Зиньковский – о дефиците игровой практики в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не имеет претензий к тренерскому штабу из-за количества игрового времени.

    – Что думаешь о том, что ты не так много играешь пока?

    – Пока столько минут, ничего страшного. Если тренер видит так, то надо больше работать. И будет больше минут.

    Объясняет ли Абаскаль свой выбор? В день игры никто ничего не будет объяснять. Мы все в одной команде, все друг за друга болеем и переживаем.

    Если такой состав приносит победы, какие вопросы?

    • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
    • В составе новой команды хавбек провел на поле 167 минут, поучаствовав во всех 6 матчах.
    • В воскресенье он забил дебютный гол в ворота «Сочи» (3:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +177

      Аден 35 минут назад

      Все верно Антон. Удачи в дальнейшем.

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      Рейтинг: +11352

      Алексей З 1 час назад

      Проплаченные мальчики из Матч-тв, а что вам подобный вопрос не задать запасным Газпрома ? Как им живётся ?
      В основе Спартака 2-3 легионера , а в Питере 8 ( !!! )
      Ох блд, вы это не замечаете !

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      Рейтинг: +4406

      mopecekca > Алексей З 56 минут назад

      да потому что всем пох на газпром)

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