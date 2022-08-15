Примера. «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией»

жесть матч, вот что бывает когда аутсайдер забивает в самом начале матча
сразу в оборону и автобус уровня бог, таких матчей много, с такими играет и реал и бавария и сити и барса много раз за сезон
но матч становится тягомотиной
когда папа карло на 75 выпускает защитника алабу, а не родриго, асенсио или еще кого я офигел, подумал что за дичь, и даже загуглил рост алабы, дабы узнать не под навесы ли выпускает, но увидел 1.8 м и понял что вряд ли
а через 5 секунд я понял для чего вышел алаба, ни разу не потрогав мяч ногой отправляет в девятку от штанги победный гол
снова папа карло гений
снова реал дожимает
хотя моментов было на гола 3 еще, но реализация так себе
«Реал» победил «Альмерию» (2:1) на выезде в матче 1-го тура Примеры.
Мадридский клуб уступал до 61-й минуты. Победу гостям принесли голы Лукаса Васкеса и Давида Алабы.
Австрийский защитник забил победный гол первым же касанием после выхода на замену.
Испания. Примера. 1-й тур
Голы: 1:0 – Рамазани, 6; 1:1 – Васкес, 61; 1:2 – Алаба, 75.