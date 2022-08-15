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    Примера. «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией»

    «Реал» победил «Альмерию» (2:1) на выезде в матче 1-го тура Примеры.

    Мадридский клуб уступал до 61-й минуты. Победу гостям принесли голы Лукаса Васкеса и Давида Алабы.

    Австрийский защитник забил победный гол первым же касанием после выхода на замену.

    Испания. Примера. 1-й тур

    Альмерия – Реал – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рамазани, 6; 1:1 – Васкес, 61; 1:2 – Алаба, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11978

      DeStar 28 минут назад

      жесть матч, вот что бывает когда аутсайдер забивает в самом начале матча
      сразу в оборону и автобус уровня бог, таких матчей много, с такими играет и реал и бавария и сити и барса много раз за сезон
      но матч становится тягомотиной
      когда папа карло на 75 выпускает защитника алабу, а не родриго, асенсио или еще кого я офигел, подумал что за дичь, и даже загуглил рост алабы, дабы узнать не под навесы ли выпускает, но увидел 1.8 м и понял что вряд ли
      а через 5 секунд я понял для чего вышел алаба, ни разу не потрогав мяч ногой отправляет в девятку от штанги победный гол
      снова папа карло гений
      снова реал дожимает
      хотя моментов было на гола 3 еще, но реализация так себе

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