Абаскаль назвал причину успешного старта «Спартака» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, за счет чего московский клуб успешно стартовал в РПЛ.

— За счет чего «Спартак» на старте сезона лидирует по всем показателям?

— Трудно ответить на это вопрос. Я верю в ежедневную работу. Все решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. То, над чем мы работаем каждый день. Менталитет победителя дает результат. Никакого секрета тут нет.