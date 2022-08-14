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    Абаскаль назвал причину успешного старта «Спартака» в РПЛ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, за счет чего московский клуб успешно стартовал в РПЛ.

    — За счет чего «Спартак» на старте сезона лидирует по всем показателям?

    — Трудно ответить на это вопрос. Я верю в ежедневную работу. Все решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. То, над чем мы работаем каждый день. Менталитет победителя дает результат. Никакого секрета тут нет.

    • «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
    • Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
    • «Спартак» первым одержал 500 побед в чемпионате России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24722

      JTherry 45 минут назад

      простенько и со вкусом - "менталитет победителя"...) удачных игр, мистер Абаскаль, все самое трудное - впереди..!!!

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      Рейтинг: +1355

      alefreddy 54 минуты назад

      правильно и все как положено

      1
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      Рейтинг: +182

      эд100 1 час назад

      Молодец, скромно, по делу, со вкусом! Так держать!

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