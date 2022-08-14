Абаскаль назвал причину успешного старта «Спартака» в РПЛ

простенько и со вкусом - "менталитет победителя"...) удачных игр, мистер Абаскаль, все самое трудное - впереди..!!!
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, за счет чего московский клуб успешно стартовал в РПЛ.
— За счет чего «Спартак» на старте сезона лидирует по всем показателям?
— Трудно ответить на это вопрос. Я верю в ежедневную работу. Все решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. То, над чем мы работаем каждый день. Менталитет победителя дает результат. Никакого секрета тут нет.