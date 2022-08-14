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    Уткин забил «Пари НН» со штрафного. В прошлом сезоне у него было 5 голов

    «Ростов» в эти минуты играет с «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ.

    На 39-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил полузащитник ростовчан Даниил Уткин. В прошлом сезоне у него было пять голов со штрафных – больше всех в Европе.

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    Источник: «Бомбардир»

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