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  • Чанов после матча с «Зенитом» назвал «беду» защитников ЦСКА

Чанов после матча с «Зенитом» назвал «беду» защитников ЦСКА

14 августа 2022, 10:42
3

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов проанализировал пропущенные москвичами голы в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

– Мне очень жаль, что не засчитали гол ЦСКА из-за офсайда. Думаю, что в других матчах такое могло пройти. Могло ли это деморализовать команду? Какое-то время между незасчитанным голом Хесуса Медины и ударом Густаво Мантуана прошло, и удар, конечно, сумасшедший. Тем более, когда показывали из-за ворот: когда проходил удар, перед Игорем в зоне пролeта мяча было только два человека, и он не видел самого момента удара. Игорь работал по тому, что было. К сожалению для ЦСКА, очень классный удар получился.

– Вы разобрали второй гол, а что насчeт мяча Малкома? Не потерял ли там позицию Игорь Акинфеев?

– Вы знаете, что такое дальний удар? Это линия штрафной площадки – 18 метров, разве это дальний удар? Тем более, для такого мастера, как Малком. Тут был вариант, что защитники могли сблизиться и накрыть удар или хотя бы помешать. В этом как раз беда армейских защитников, что они не идут в контакт до конца. Если усилить этот компонент, то будет всe нормально, поэтому Игорь психанул и махнул в сторону Константина Кучаева. Когда ещe я играл, Валентин Козьмич Иванов всегда говорил: «Не жмитесь к воротам, идите на игрока, а Чанов там сам справится». Тут та же история. Идите на игрока, Акинфеев сам справится.

  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • Следующий соперник ЦСКА – «Ахмат» (21 августа).
  • Чанов тренировал вратарей ЦСКА с 1995 по 2016 год (с перерывами).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (3)
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rewas
1660465300
Шамар Николсон был в таком же положении как и караскаль, спартак же молчит по этому поводу вот и вы молчите. Если бы да кабы. Зенит мощнее вас.
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житель СПб
1660469201
Идите на игрока, да. Но "идите до контакта" - это прямая рекомендация к фолам. По объективному, и Кучаев и Дивеев по своей игре могли быть удалены с поля. Так что надо не грубую игру пропагандировать, а что-то другое.
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