Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Чанов после матча с «Зенитом» назвал «беду» защитников ЦСКА

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов проанализировал пропущенные москвичами голы в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    – Мне очень жаль, что не засчитали гол ЦСКА из-за офсайда. Думаю, что в других матчах такое могло пройти. Могло ли это деморализовать команду? Какое-то время между незасчитанным голом Хесуса Медины и ударом Густаво Мантуана прошло, и удар, конечно, сумасшедший. Тем более, когда показывали из-за ворот: когда проходил удар, перед Игорем в зоне пролeта мяча было только два человека, и он не видел самого момента удара. Игорь работал по тому, что было. К сожалению для ЦСКА, очень классный удар получился.

    – Вы разобрали второй гол, а что насчeт мяча Малкома? Не потерял ли там позицию Игорь Акинфеев?

    – Вы знаете, что такое дальний удар? Это линия штрафной площадки – 18 метров, разве это дальний удар? Тем более, для такого мастера, как Малком. Тут был вариант, что защитники могли сблизиться и накрыть удар или хотя бы помешать. В этом как раз беда армейских защитников, что они не идут в контакт до конца. Если усилить этот компонент, то будет всe нормально, поэтому Игорь психанул и махнул в сторону Константина Кучаева. Когда ещe я играл, Валентин Козьмич Иванов всегда говорил: «Не жмитесь к воротам, идите на игрока, а Чанов там сам справится». Тут та же история. Идите на игрока, Акинфеев сам справится.

    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
    • Следующий соперник ЦСКА – «Ахмат» (21 августа).
    • Чанов тренировал вратарей ЦСКА с 1995 по 2016 год (с перерывами).

    Новости по теме
    Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили»
    Михаил Кержаков: «Конечно, ЦСКА может бороться с «Зенитом» за чемпионство»
    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи» и может возглавить таблицу 29
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17015

      житель СПб 2 минуты назад

      Идите на игрока, да. Но "идите до контакта" - это прямая рекомендация к фолам. По объективному, и Кучаев и Дивеев по своей игре могли быть удалены с поля. Так что надо не грубую игру пропагандировать, а что-то другое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      rewas 1 час назад

      Шамар Николсон был в таком же положении как и караскаль, спартак же молчит по этому поводу вот и вы молчите. Если бы да кабы. Зенит мощнее вас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11322

      Алексей З 1 час назад

      Ну это было видно всем, в первом тайме игроки обороны и середины жались к своим воротам.
      Ладно бы по игрокам играл , а то тупо толпой бестолковой оказывались.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17015

      житель СПб > Алексей З 1 минуту назад

      В том и дело - игроки середины! С защитой все понятно - минус, а вот полузащита должна была бороться за мячи...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11