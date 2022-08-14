Чанов после матча с «Зенитом» назвал «беду» защитников ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов проанализировал пропущенные москвичами голы в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

– Мне очень жаль, что не засчитали гол ЦСКА из-за офсайда. Думаю, что в других матчах такое могло пройти. Могло ли это деморализовать команду? Какое-то время между незасчитанным голом Хесуса Медины и ударом Густаво Мантуана прошло, и удар, конечно, сумасшедший. Тем более, когда показывали из-за ворот: когда проходил удар, перед Игорем в зоне пролeта мяча было только два человека, и он не видел самого момента удара. Игорь работал по тому, что было. К сожалению для ЦСКА, очень классный удар получился.

– Вы разобрали второй гол, а что насчeт мяча Малкома? Не потерял ли там позицию Игорь Акинфеев?

– Вы знаете, что такое дальний удар? Это линия штрафной площадки – 18 метров, разве это дальний удар? Тем более, для такого мастера, как Малком. Тут был вариант, что защитники могли сблизиться и накрыть удар или хотя бы помешать. В этом как раз беда армейских защитников, что они не идут в контакт до конца. Если усилить этот компонент, то будет всe нормально, поэтому Игорь психанул и махнул в сторону Константина Кучаева. Когда ещe я играл, Валентин Козьмич Иванов всегда говорил: «Не жмитесь к воротам, идите на игрока, а Чанов там сам справится». Тут та же история. Идите на игрока, Акинфеев сам справится.