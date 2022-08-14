Баньяц – о ничьей с «Динамо»: «Краснодар» сыграл хорошо»

Вот участник"тягомутины" говорит о хорошей игре.
Это походу стиль современного Краснодара.
Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц подытожил матч пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).
— Ваша оценка игры с «Динамо»?
— Хорошая игра в нашем исполнении, добыли одно очко. Полагаю, сегодня мы были лучшей командой на поле.
— Почему так считаете?
— Потому что мы владели мячом примерно 70% времени и создали больше моментов у чужих ворот.
- «Краснодар» идет в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник «Краснодара» – «Оренбург» (21 августа).
- Баньяц пополнил «Краснодар» летом.