Баньяц – о ничьей с «Динамо»: «Краснодар» сыграл хорошо»

Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц подытожил матч пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

— Ваша оценка игры с «Динамо»?

— Хорошая игра в нашем исполнении, добыли одно очко. Полагаю, сегодня мы были лучшей командой на поле.

— Почему так считаете?

— Потому что мы владели мячом примерно 70% времени и создали больше моментов у чужих ворот.