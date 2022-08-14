Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Баньяц – о ничьей с «Динамо»: «Краснодар» сыграл хорошо»

    Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц подытожил матч пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

    — Ваша оценка игры с «Динамо»?

    — Хорошая игра в нашем исполнении, добыли одно очко. Полагаю, сегодня мы были лучшей командой на поле.

    — Почему так считаете?

    — Потому что мы владели мячом примерно 70% времени и создали больше моментов у чужих ворот.

    Новости по теме
    «Краснодар» прервал серию поражений против «Динамо»
    Сафонов: «Если кто-то не узнает стиль «Краснодара» – подождите» 2
    Сперцян ответил на вопрос, кто в «Краснодаре» может остановить Клаудиньо 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11312

      Алексей З 2 минуты назад

      Вот участник"тягомутины" говорит о хорошей игре.
      Это походу стиль современного Краснодара.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11