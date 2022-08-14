Карраскаль прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Да, в 1 тайме ни на какие 3 очка не играли... Но сам Карраскаль - молодец! Вышел - и изменил стиль игры!
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль выступил после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Колумбиец вышел на замену в перерыве.
«Грустно, что не засчитали второй гол и нам не удалось победить. Мы старались забрать три очка, отдали все силы. Но чемпионат только начался, поэтому надо думать о будущем», – сказал Карраскаль.
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
- «Зенит» лидирует в таблице.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.