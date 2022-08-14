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    Карраскаль прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль выступил после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Колумбиец вышел на замену в перерыве.

    «Грустно, что не засчитали второй гол и нам не удалось победить. Мы старались забрать три очка, отдали все силы. Но чемпионат только начался, поэтому надо думать о будущем», – сказал Карраскаль.

    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17004

      житель СПб 27 минут назад

      Да, в 1 тайме ни на какие 3 очка не играли... Но сам Карраскаль - молодец! Вышел - и изменил стиль игры!

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      Рейтинг: +2046

      Dr.Metal 40 минут назад

      Да, в принципе гол чистый был, когда соперники на одной линии, надо в пользу атаки трактовать правила. Никак на поражение ЦСКА не наиграл

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      Рейтинг: +4470

      neveldomha > Dr.Metal 31 минуту назад

      Не надо преувеличивать. В первой тайме наиграли на 3-0. Если бы не Акинфеев, то второго тайма не было бы.

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