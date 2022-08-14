Карраскаль прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль выступил после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Колумбиец вышел на замену в перерыве.

«Грустно, что не засчитали второй гол и нам не удалось победить. Мы старались забрать три очка, отдали все силы. Но чемпионат только начался, поэтому надо думать о будущем», – сказал Карраскаль.