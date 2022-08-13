Агент: «Карраскаль может стать лучшим игроком РПЛ»

Да....Карась радует, удачный трансфер
Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, видит своего клиента лучшим игроком чемпионата России.
«Хорхе не вышел в стартовом составе против «Зенита» из-за небольшого повреждения, но я считаю, что его уровень позволяет стать лучшим игроком чемпионата. Сейчас он очень счастлив в Москве», – сказал Родригес.
- ЦСКА летом выкупил Карраскаля за 6 миллионов евро у «Ривер Плейта».
- В сезоне РПЛ у Карраскаля 5 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.