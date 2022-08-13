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    Агент: «Карраскаль может стать лучшим игроком РПЛ»

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, видит своего клиента лучшим игроком чемпионата России.

    «Хорхе не вышел в стартовом составе против «Зенита» из-за небольшого повреждения, но я считаю, что его уровень позволяет стать лучшим игроком чемпионата. Сейчас он очень счастлив в Москве», – сказал Родригес.

    • ЦСКА летом выкупил Карраскаля за 6 миллионов евро у «Ривер Плейта».
    • В сезоне РПЛ у Карраскаля 5 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.08.2022 21:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик 1 час назад

      Да....Карась радует, удачный трансфер

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      Рейтинг: +2330

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Это такая бестолковка лютая, я просто орал сегодня с него. На одно удачное действие - два провальных. Прошёл Вендела на фланге и...отправил мяч за лицевую. Отобрал мяч у Адамова и отдал пас в нападение Зенита.

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      Рейтинг: +21

      AlexanderFCSM 2 часа назад

      До лучшего игрока чемпионата ему как минимум нужно переплюнуть питерских бразильцев и квинси промеса, который фиерит пока что в каждом матче. Думаю в этом году лучший будет клаудиньо, промес или малком, на караскаля еще на дистанции надо поглядеть

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      Рейтинг: +2330

      СвинкаСправедливости > AlexanderFCSM 1 час назад

      Малком и Клаудиньо на двоих за сезон кое-как набирают 22 очка по гол+пас.
      Это топ нашего чемпионата, что ли?

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