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    У ЦСКА в 1-м тайме против «Зенита» xG был 0,01

    ЦСКА в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2) почти не атаковал.

    Это подтверждает xG – 0,01. То есть в соответствии с имевшимися моментами (или отсутствующими) ЦСКА наиграл на 0,01 гола.

    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1452

      koli4ka 32 минуты назад

      За то во втором тайме у них было уже xY=0,04,что полностью отражало силы на поле

      0
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      Рейтинг: +2324

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Никакого значения не имеет это.
      Во втором тайме от Зенита осталась одна пыль на поле. Ручной арбитр на пару с ВАР без причины отменили гол и посвистели пару раз куда надо.
      Болельщикам Зенита голову пора проверить, там что-то прохудилось.

      0
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      Рейтинг: +2095

      fakeid > СвинкаСправедливости 1 час назад

      бом-бом-бом, рыло)

      0
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      Рейтинг: +2324

      СвинкаСправедливости > fakeid 1 час назад

      Даже на осознанный комментарий не хватает больше головушки...

      1
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      Рейтинг: +16781

      paracetamol 1 час назад

      Только красиво падать кони и научились. Но на этом чемпионом не станешь. Зенит всю игру доминировал!

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