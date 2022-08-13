У ЦСКА в 1-м тайме против «Зенита» xG был 0,01

ЦСКА в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2) почти не атаковал.

Это подтверждает xG – 0,01. То есть в соответствии с имевшимися моментами (или отсутствующими) ЦСКА наиграл на 0,01 гола.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.

Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей