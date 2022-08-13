«Барселона» отдала Нико в аренду «Валенсии»

«Барселона» объявила о переходе полузащитника Нико Гонсалеса в «Валенсию».

20-летний футболист сменил команду на правах аренды до июня 2023 года без опции выкупа.

Перед уходом в «Валенсию» хавбек продлил контракт с каталонцами до конца сезона-2025/26.

В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.