«Барселона» отдала Нико в аренду «Валенсии»

«Барселона» объявила о переходе полузащитника Нико Гонсалеса в «Валенсию».
20-летний футболист сменил команду на правах аренды до июня 2023 года без опции выкупа.
Перед уходом в «Валенсию» хавбек продлил контракт с каталонцами до конца сезона-2025/26.
В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.
- Нико – воспитанник «Барсы».
- За основную команду он провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.
Источник: сайт «Барселоны»