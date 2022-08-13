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    «Барселона» отдала Нико в аренду «Валенсии»

    «Барселона» объявила о переходе полузащитника Нико Гонсалеса в «Валенсию».

    20-летний футболист сменил команду на правах аренды до июня 2023 года без опции выкупа.

    Перед уходом в «Валенсию» хавбек продлил контракт с каталонцами до конца сезона-2025/26.

    В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.

    • Нико – воспитанник «Барсы».
    • За основную команду он провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +652

      Lipatoff 2 часа назад

      Для практики не плохо

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