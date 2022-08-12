Бускетс согласится снизить зарплату в «Барселоне», но при одном условии

Полузащитник Серхио Бускетс ведет переговоры с «Барселоной» об уменьшении зарплаты.

34-летний футболист согласится на снижение оклада, если клуб продлит с ним контракт на один год.

Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.