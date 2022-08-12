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    Бускетс согласится снизить зарплату в «Барселоне», но при одном условии

    Полузащитник Серхио Бускетс ведет переговоры с «Барселоной» об уменьшении зарплаты.

    34-летний футболист согласится на снижение оклада, если клуб продлит с ним контракт на один год.

    Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

    • Бускетс – воспитанник «Барсы».
    • В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола в 49 матчах.
    • В марте сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Интера» из Майами.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +89

      Клаус 58 минут назад

      Барселона продлит контракт с Серхио, но при одном условии.
      У вас новый редактор походу уже какую неделю.
      Ни дня без "при одном условии".

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