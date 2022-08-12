Бускетс согласится снизить зарплату в «Барселоне», но при одном условии

Барселона продлит контракт с Серхио, но при одном условии.
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Ни дня без "при одном условии".
Полузащитник Серхио Бускетс ведет переговоры с «Барселоной» об уменьшении зарплаты.
34-летний футболист согласится на снижение оклада, если клуб продлит с ним контракт на один год.
Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
- Бускетс – воспитанник «Барсы».
- В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола в 49 матчах.
- В марте сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Интера» из Майами.