Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч с Аргентиной

Ну сами виноваты.До матча нужно было договариваться.А они(бразилы) поступили как петухи!!!
Сборная Бразилии против проведения игры отборочного турнира ЧМ-2022 с Аргентиной.
Матч запланирован на 22 сентября, но бразильцы не хотят в нем участвовать.
В мае ФИФА утвердила переигровку встречи, сорванной 5 сентября 2021 года.
Тогда полицейские вышли на поле и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в Бразилию с нарушениями правил карантина.
Матч не имеет турнирного значения, поскольку обе сборные уже квалифицировались на чемпионат мира.