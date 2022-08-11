Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч с Аргентиной

Сборная Бразилии против проведения игры отборочного турнира ЧМ-2022 с Аргентиной.

Матч запланирован на 22 сентября, но бразильцы не хотят в нем участвовать.

В мае ФИФА утвердила переигровку встречи, сорванной 5 сентября 2021 года.

Тогда полицейские вышли на поле и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в Бразилию с нарушениями правил карантина.

Матч не имеет турнирного значения, поскольку обе сборные уже квалифицировались на чемпионат мира.