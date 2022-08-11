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    Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч с Аргентиной

    Сборная Бразилии против проведения игры отборочного турнира ЧМ-2022 с Аргентиной.

    Матч запланирован на 22 сентября, но бразильцы не хотят в нем участвовать.

    В мае ФИФА утвердила переигровку встречи, сорванной 5 сентября 2021 года.

    Тогда полицейские вышли на поле и попытались арестовать четырех аргентинских футболистов, попавших в Бразилию с нарушениями правил карантина.

    Матч не имеет турнирного значения, поскольку обе сборные уже квалифицировались на чемпионат мира.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4003

      mutabor0992 1 час назад

      Ну сами виноваты.До матча нужно было договариваться.А они(бразилы) поступили как петухи!!!

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