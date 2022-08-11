Дзюба перейдет в «Рубин», если не найдет клуб в РПЛ. Казанцы готовы платить 1,5 миллиона в год

нахуа так много деревянному? Подождите еще немного и дЗюпло согласится за мешок чак-чака играть.
Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Рубин».
По информации Eurostavka, 33-летний форвард подпишет контракт с казанским клубом, если не найдет клуб в РПЛ, который удовлетворит его финансовые запросы.
Команда Леонида Слуцкого готова платить Дзюбе минимум 1,5 миллиона евро в год.
- Дзюба с июля тренировался с «Рубином».
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.