Дзюба перейдет в «Рубин», если не найдет клуб в РПЛ. Казанцы готовы платить 1,5 миллиона в год

Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

По информации Eurostavka, 33-летний форвард подпишет контракт с казанским клубом, если не найдет клуб в РПЛ, который удовлетворит его финансовые запросы.

Команда Леонида Слуцкого готова платить Дзюбе минимум 1,5 миллиона евро в год.