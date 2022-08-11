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    Дзюба перейдет в «Рубин», если не найдет клуб в РПЛ. Казанцы готовы платить 1,5 миллиона в год

    Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

    По информации Eurostavka, 33-летний форвард подпишет контракт с казанским клубом, если не найдет клуб в РПЛ, который удовлетворит его финансовые запросы.

    Команда Леонида Слуцкого готова платить Дзюбе минимум 1,5 миллиона евро в год.

    • Дзюба с июля тренировался с «Рубином».
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +160

      Аден 8 минут назад

      нахуа так много деревянному? Подождите еще немного и дЗюпло согласится за мешок чак-чака играть.

      0
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      Рейтинг: +4854

      Беспонтий 31 минуту назад

      в воздухе сладко запахло бакшишем

      0
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      Рейтинг: +32454

      oyabun 33 минуты назад

      А как же разговоры типа "Дзюба выбирает из трех турецких клубов.." в какой перейти?

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      Рейтинг: +6811

      Из Твери Леха 38 минут назад

      охренеть. это за 4 матча в месяц в фнл Дзюбиньо будет 7.5 лямов руб. делать)) вот это щедрость

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      Рейтинг: +2736

      Ziklop 39 минут назад

      много для Первой лиги, стоячему дереву такие деньги?

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      Ответить
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      Рейтинг: +9043

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Гроза фнл будет))) Офигенный конец карьеры!

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      Рейтинг: +7256

      nik55 48 минут назад

      Казанцы готовы платить 1,5 миллиона в год------деревянному ???????????????????

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      Рейтинг: +16505

      ilichkadr 51 минуту назад

      О такой зарплате Дзюба должен только мечтать, а не выпендриваться !

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