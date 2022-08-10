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    Сайманов сообщил, где Дзюба продолжит карьеру

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что форвард Артем Дзюба не будет продолжать карьеру в России.

    «Дзюба приезжал в «Рубин» поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», – сказал Сайманов.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Miru mir 6 минут назад

      Иностранный клуб----В Црвена Звезда сказали что им нужен более молодой и более быстрый.В Фенербахче отказали...Может Узбекистан ? Тоже иностранный клуб.)))

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