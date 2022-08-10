Сайманов сообщил, где Дзюба продолжит карьеру

Иностранный клуб----В Црвена Звезда сказали что им нужен более молодой и более быстрый.В Фенербахче отказали...Может Узбекистан ? Тоже иностранный клуб.)))
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что форвард Артем Дзюба не будет продолжать карьеру в России.
«Дзюба приезжал в «Рубин» поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», – сказал Сайманов.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.