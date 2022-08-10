Сайманов сообщил, где Дзюба продолжит карьеру

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что форвард Артем Дзюба не будет продолжать карьеру в России.

«Дзюба приезжал в «Рубин» поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», – сказал Сайманов.