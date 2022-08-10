Дзюба покинул расположение «Рубина»

Штирлиц идет по коридору.
По какому коридору?
По нашему коридору. Штирлиц идет по нашему коридору.
Нападающий Артем Дзюба больше не тренируется с «Рубином», с которым поддерживал форму в последние недели.
«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», – сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.