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    Дзюба покинул расположение «Рубина»

    Нападающий Артем Дзюба больше не тренируется с «Рубином», с которым поддерживал форму в последние недели.

    «Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», – сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: «РБ Спорт»

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