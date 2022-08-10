Дзюба покинул расположение «Рубина»

Нападающий Артем Дзюба больше не тренируется с «Рубином», с которым поддерживал форму в последние недели.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», – сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.