Писарев – новый главный тренер «Химок». Контракт – до 2024 года

А не пора ли ввести лимит на замену тренеров за сезон?
«Химки» объявили о назначении Николая Писарева главным тренером клуба.
Контракт с 53-летним тренером сборной России рассчитан до конца сезона 2023/24.
Его помощником станет тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. РФС согласовал обоим тренерам возможность совмещения.
- Писарев сменил в «Химках» Сергея Юрана.
- Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
- Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.