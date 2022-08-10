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    Писарев – новый главный тренер «Химок». Контракт – до 2024 года

    «Химки» объявили о назначении Николая Писарева главным тренером клуба.

    Контракт с 53-летним тренером сборной России рассчитан до конца сезона 2023/24.

    Его помощником станет тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. РФС согласовал обоим тренерам возможность совмещения.

    • Писарев сменил в «Химках» Сергея Юрана.
    • Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
    • Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.

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    Источник: сайт «Химок»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Vratarь 54 минуты назад

      А не пора ли ввести лимит на замену тренеров за сезон?

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