Губерниев: «Вяльбе нужно сконцентрироваться на футболе, в «Спартаке» она будет на своем месте»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал планирующееся назначение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в совет директоров «Спартака».

«Это пиар‑ход. Окей, допустим. Команда сейчас в целом выглядит прилично. Если брать последние годы и покупку футболистов, явно не все с этим было в порядке. Подчеркиваю, все федерации максимально озабочены тем, как помочь своим спортсменам с точки зрения призовых денег, и зимние виды, и летние виды. За исключением Федерации лыжных гонок России. Я отдаю должное Елене Валерьевне, она сейчас главный тренер сборной на зарплате в центре подготовки, она президент федерации на зарплате в Олимпийском комитете, и теперь она еще будет на зарплате в «Лукойле» как член совета директоров «Спартака». А лыжники продолжат бегать за медали, это превосходно просто!

При этом денег «Лукойла» не хватит для призовых, компания помогает сборной, но весьма сдержанно, насколько я знаю. «Лукойлу» можно сказать только огромное спасибо за это. Но, я так понимаю, больше никто не собирается организовывать призовой фонд лыжникам. То есть и некому, и федерация провалила эту работу. Поэтому Елене Валерьевне сейчас самое время сконцентрироваться на футболе. В этой новости вообще все здорово. Я сильно рад за всех – и за «Спартак», и за лыжников. Как говорится, человек на своем месте. Я рад за Елену Валерьевну, молодец!» – сказал Губерниев.