Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев: «Вяльбе нужно сконцентрироваться на футболе, в «Спартаке» она будет на своем месте»

Губерниев: «Вяльбе нужно сконцентрироваться на футболе, в «Спартаке» она будет на своем месте»

10 августа 2022, 07:12
2

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал планирующееся назначение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в совет директоров «Спартака».

«Это пиар‑ход. Окей, допустим. Команда сейчас в целом выглядит прилично. Если брать последние годы и покупку футболистов, явно не все с этим было в порядке. Подчеркиваю, все федерации максимально озабочены тем, как помочь своим спортсменам с точки зрения призовых денег, и зимние виды, и летние виды. За исключением Федерации лыжных гонок России. Я отдаю должное Елене Валерьевне, она сейчас главный тренер сборной на зарплате в центре подготовки, она президент федерации на зарплате в Олимпийском комитете, и теперь она еще будет на зарплате в «Лукойле» как член совета директоров «Спартака». А лыжники продолжат бегать за медали, это превосходно просто!

При этом денег «Лукойла» не хватит для призовых, компания помогает сборной, но весьма сдержанно, насколько я знаю. «Лукойлу» можно сказать только огромное спасибо за это. Но, я так понимаю, больше никто не собирается организовывать призовой фонд лыжникам. То есть и некому, и федерация провалила эту работу. Поэтому Елене Валерьевне сейчас самое время сконцентрироваться на футболе. В этой новости вообще все здорово. Я сильно рад за всех – и за «Спартак», и за лыжников. Как говорится, человек на своем месте. Я рад за Елену Валерьевну, молодец!» – сказал Губерниев.

  • «Лукойл» формирует совет директоров «Спартака».
  • Раньше это делал лично владелец клуба Леонид Федун.
  • Вяльбе – 3-кратная олимпийская чемпионка.

Еще по теме:
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!» 4
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак» 2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1660106962
Всех швабр соберите. За терешкову простые люди письма пишут и её в свинарник возьмите. А там ещё волочкова без дела ляжки тянет ......
Ответить
paracetamol
1660113058
Губошлеп опять что-то шлепнул губами?
Ответить
Главные новости
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
4
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
3
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
2
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
5
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
25
Все новости
Все новости
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
25
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
11
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
15
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
25
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+