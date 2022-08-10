Где смотреть «Реал» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок УЕФА 10 августа

Есть подозрение, что Реал катком проедет по Айнтрахту))) ну, а как будет по факту увидим сегодня))
«Реал» и «Айнтрахт» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА.
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- Игра состоится в среду, 10 августа.
- Встреча пройдет в Хельсинки на Олимпийском стадионе.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Айнтрахт
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч Реал – Айнтрахт
- Победа «Реала» – 1.47
- Ничья – 5.00
- Победа «Айнтрахта» – 6.80