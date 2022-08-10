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    Где смотреть «Реал» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок УЕФА 10 августа

    «Реал» и «Айнтрахт» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА.

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    • Игра состоится в среду, 10 августа.
    • Встреча пройдет в Хельсинки на Олимпийском стадионе.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Айнтрахт

    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

    Ставки на матч Реал – Айнтрахт

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 1.47
    • Ничья – 5.00
    • Победа «Айнтрахта» – 6.80

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +203

      Venom888 2 часа назад

      Есть подозрение, что Реал катком проедет по Айнтрахту))) ну, а как будет по факту увидим сегодня))

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