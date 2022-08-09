Агент Кофрие отреагировал на новость об уходе бельгийца из «Спартака»

Кофрие нужно оставит в команде, с ним хорошо соперникам проходить к воротам
спартака.
Давид Ласарацина, агент защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, заявил, что его клиент не покинет столичный клуб.
«Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь!» – сказал Ласарацина.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Кофрие.
- Бельгиец перешел в клуб прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
- В активе футболиста 1 голевая передача в 26 матчах.