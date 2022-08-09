Агент Кофрие отреагировал на новость об уходе бельгийца из «Спартака»

Давид Ласарацина, агент защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, заявил, что его клиент не покинет столичный клуб.

«Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь!» – сказал Ласарацина.