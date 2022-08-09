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    Агент Кофрие отреагировал на новость об уходе бельгийца из «Спартака»

    Давид Ласарацина, агент защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, заявил, что его клиент не покинет столичный клуб.

    «Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь!» – сказал Ласарацина.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Кофрие.
    • Бельгиец перешел в клуб прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
    • В активе футболиста 1 голевая передача в 26 матчах.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25411

      vladimir-7 38 минут назад

      Кофрие нужно оставит в команде, с ним хорошо соперникам проходить к воротам
      спартака.

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      Рейтинг: +97507

      zigbert 41 минуту назад

      Вот и хорошо. Правда особо своей игрой он не впечатляет.

      0
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      Рейтинг: +5547

      rash1959 > zigbert 17 минут назад

      Просто нельзя его в защиту ставить, его место впереди на фланге. Помнится весной он там играл в каком то матче. Кажется без косяков. И строго указать, чтобы к своей штрафной не приближался .

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      Рейтинг: +32435

      oyabun 1 час назад

      Не время сейчас Спартаку разбасываться защитниками. Даже такого ранга.

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