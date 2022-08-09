В «Спартаке» отреагировали на новость о включении Вяльбе в совет директоров клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок Росси Елена Вяльбе может войти в совет директоров клуба.

«Мы не комментируем никакие фамилии и слухи», — сказал Зеленов