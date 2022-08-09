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    В «Спартаке» отреагировали на новость о включении Вяльбе в совет директоров клуба

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок Росси Елена Вяльбе может войти в совет директоров клуба.

    «Мы не комментируем никакие фамилии и слухи», — сказал Зеленов

    • «Лукойл» формирует совет директоров «Спартака».
    • Раньше это делал лично владелец клуба Леонид Федун.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5123

      Дядя Серёжа 2 минуты назад

      Еленка сейчас выглядит... а в былые годы блистала Красава,.. прям всё как про Спартак. Может и пригодится, хотя бы лыжные палки... где огреть, где уколоть...

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      Рейтинг: +11211

      Алексей З 6 минут назад

      Бомбардир, мы будем Чемпионат комментировать или подождём официального сообщения?

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