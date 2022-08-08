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    32-летний Дзагоев может продолжить карьеру в Европе

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в европейский клуб.

    По информации Metaratings, 32-летнего хавбека предлагают многим клубам, в том числе венгерским и турецким. Пока большого интереса к Дзагоеву никто не проявил.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
    • Сообщалось, что у него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4881

      neim 13 минут назад

      А 33 летний Дзюба может ? )))

      0
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      Рейтинг: +290

      BRAZILES 1 час назад

      кому он нужен ? хрустальный мальчик

      2
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