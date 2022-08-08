32-летний Дзагоев может продолжить карьеру в Европе

А 33 летний Дзюба может ? )))
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в европейский клуб.
По информации Metaratings, 32-летнего хавбека предлагают многим клубам, в том числе венгерским и турецким. Пока большого интереса к Дзагоеву никто не проявил.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
- Сообщалось, что у него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.