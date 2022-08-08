Мирзов – о «Спартаке»: «Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался об игре «Спартака» в новом сезоне.

— Как смотрите на вашу бывшую команду — «Спартак»?

— Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно. Пришел тренер, который ставит атакующий доминирующий футбол. Но выводы можно делать, когда пройдет 10-15 туров.