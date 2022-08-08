Мирзов – о «Спартаке»: «Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно»

С такими как ты, Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий такой приятный футбол показывать бы было архисложно.
И что самое интересное, вы не переобучаемы.
Потому и пылишь за Химки, которым не до жиру.
И, надо сказать, хреновенько пылишь.
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался об игре «Спартака» в новом сезоне.
— Как смотрите на вашу бывшую команду — «Спартак»?
— Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно. Пришел тренер, который ставит атакующий доминирующий футбол. Но выводы можно делать, когда пройдет 10-15 туров.