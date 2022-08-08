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    Мирзов – о «Спартаке»: «Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался об игре «Спартака» в новом сезоне.

    — Как смотрите на вашу бывшую команду — «Спартак»?

    — Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно. Пришел тренер, который ставит атакующий доминирующий футбол. Но выводы можно делать, когда пройдет 10-15 туров.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Сочи».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19585

      derrik2000 1 час назад

      С такими как ты, Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий такой приятный футбол показывать бы было архисложно.
      И что самое интересное, вы не переобучаемы.
      Потому и пылишь за Химки, которым не до жиру.
      И, надо сказать, хреновенько пылишь.

      1
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      Рейтинг: +24357

      JTherry 2 часа назад

      "Играют красиво, в приятный футбол, чего не было очень давно..."
      ...интересно бы узнать у Мирзов, что он имеет ввиду, когда говорит про "приятный футбол", и что мешало Мирзову показывать этот "приятный футбол" в пору его пребывания в Спартаке, прям, весталкой стал, обо всех командах поделился мнением... а про "газовых" мнение не спросили..?)

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      Рейтинг: +341

      zadira56 > JTherry 2 часа назад

      Ему не дали толком поиграть.Нужно было его и Бакаева вместе выпускать.Ну,пару раз выпустили и что?Лавка...

      1
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      Рейтинг: +80

      ScarlettOgusania > zadira56 1 час назад

      Никто не отменял конкуренции на место в основе, однако, а кого "надо выпускать" решает тренер

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n > JTherry 1 час назад

      перед глазами стоит, как Мирзов любил упираться в защитников. Ну прям как баран в ворота)))

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n > zadira56 1 час назад

      ни дай боже всяких Мирзовых в Спартак

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      Рейтинг: +4783

      Беспонтий 2 часа назад

      что есть то есть
      была бы честь
      и мастерство чтобы не просто мчаться под парами
      а там и слава не за горами

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