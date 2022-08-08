Футболист «Ньюкасла» после победы над «Ноттингем Форест» подарил фанату часы Rolex

В стартовом туре АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

После матча нападающий «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимен подарил фанату часы Rolex.

Болельщик Стив Даттон признался, что для него поступок футболиста стал неожиданностью.

Сен-Максимен обратил внимание на мужчину, поскольку он стоял с французским флагом, а также с футболкой с именем и номером вингера.