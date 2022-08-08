Футболист «Ньюкасла» после победы над «Ноттингем Форест» подарил фанату часы Rolex

О! Бомбардир!((((((((((((((((((((((
Оказывается у вас весьма обидчивый выпускающий редактор.)))) И... или... скорее всего "партнёр", который... Ну в общем, вы поняли.))))
Сами фигачите "информацию" с разных сайтов, выдавая их за свои, а другим пользователям запрещаете показывать полную информацию.(((((((((((((((((((((((((
И уж если "баните" за настоящую информацию, а не "переделку", то больше у меня к вам нет вопросов.))))))))))))))))
И да. Отвечать не надо! Это не ваша репутация.)))))))))))))))))))))))
В стартовом туре АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
После матча нападающий «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимен подарил фанату часы Rolex.
Болельщик Стив Даттон признался, что для него поступок футболиста стал неожиданностью.
Сен-Максимен обратил внимание на мужчину, поскольку он стоял с французским флагом, а также с футболкой с именем и номером вингера.