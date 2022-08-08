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    Футболист «Ньюкасла» после победы над «Ноттингем Форест» подарил фанату часы Rolex

    В стартовом туре АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

    После матча нападающий «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимен подарил фанату часы Rolex.

    Болельщик Стив Даттон признался, что для него поступок футболиста стал неожиданностью.

    Сен-Максимен обратил внимание на мужчину, поскольку он стоял с французским флагом, а также с футболкой с именем и номером вингера.

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    Источник: Sport Bible

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1699

      gor77 2 часа назад

      О! Бомбардир!((((((((((((((((((((((
      Оказывается у вас весьма обидчивый выпускающий редактор.)))) И... или... скорее всего "партнёр", который... Ну в общем, вы поняли.))))
      Сами фигачите "информацию" с разных сайтов, выдавая их за свои, а другим пользователям запрещаете показывать полную информацию.(((((((((((((((((((((((((
      И уж если "баните" за настоящую информацию, а не "переделку", то больше у меня к вам нет вопросов.))))))))))))))))
      И да. Отвечать не надо! Это не ваша репутация.)))))))))))))))))))))))

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