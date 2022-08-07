Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» анонсировал новые трансферы

7 августа 2022, 14:34
19

«Локомотив» еще усилится этим летом. Об этом сообщил спортивный директор Томас Цорн.

«Завершена ли трансферная компания «Локомотива»? Нет, мы продолжаем работу на рынке. Сейчас работаем над различными вариантами, чтобы усилить команду. Новички будут. Это процесс», – сказал Цорн.

  • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов».
  • Летом «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

Еще по теме:
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива» 2
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1659872551
Еще несколько мартыхаев???? Локо уже стал самой чернокожей командой в РПЛ
Ответить
Iskander_17
1659872680
да причём тут кожа, что чернокожие играть не умеют? Там все в целом не очень, тот же Игнатьев на кой черт там?
Ответить
balam
1659879384
больше интересует трансфер этой банды под названием менеджмент
Ответить
моэм
1659880881
" новички будут . это процесс " ....похоже только этим процессом они там и занимаются ...тут не до процесса игры....распил не прощает отвлечения , можно остаться без доли .
Ответить
semm
1659881653
ули не покупать то африканцев - деньги у Локомотива есть - железка работает - цены растут - зачем растить своих футболистов?! это же нужно специалистов держать _а тут купил и всё - .... уроды ненавижу
Ответить
Главные новости
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
22
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Все новости
Все новости
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
21
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
9
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
24
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+