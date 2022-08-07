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    «Локомотив» анонсировал новые трансферы

    «Локомотив» еще усилится этим летом. Об этом сообщил спортивный директор Томас Цорн.

    «Завершена ли трансферная компания «Локомотива»? Нет, мы продолжаем работу на рынке. Сейчас работаем над различными вариантами, чтобы усилить команду. Новички будут. Это процесс», – сказал Цорн.

    • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов».
    • Летом «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.

    Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Iskander_17 9 минут назад

      да причём тут кожа, что чернокожие играть не умеют? Там все в целом не очень, тот же Игнатьев на кой черт там?

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      Рейтинг: +4628

      PAREVG. 11 минут назад

      Еще несколько мартыхаев????
      Локо уже стал самой чернокожей командой в РПЛ

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