«Севилья» объявила о трансфере пятикратного победителя Лиги чемпионов

молодцы сева
мало кто еще заметил что сева последние годы стала топо.м Для всех в европе это еще " ну нормальный клуб"
а по факту сева очень хорошо себя чувствует, правда в прошлой лч из группы выйти уже не удалось
и иско им будет как раз кстати, смотрите еще снова будут бороться и с испании за верха. тот сезон в 3 очках от второго места заняли)
это я к тому что на сей момент для меня сева сильнее и успешнее мю, ттх или арсенал. посмотрим что будет в этом сезоне)
Полузащитник Иско продолжит карьеру в «Севилье». Ему осталось пройти медосмотр.
Со свободным агентом будет подписан двухлетний контракт.
- Последним клубом Иско был «Реал», с которым он 5 раз брал Лигу чемпионов.
- В «Реале» Иско был 9 лет.
- 30-летний игрок стоит 7,5 миллиона евро.