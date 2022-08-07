Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    «Севилья» объявила о трансфере пятикратного победителя Лиги чемпионов

    Полузащитник Иско продолжит карьеру в «Севилье». Ему осталось пройти медосмотр.

    Со свободным агентом будет подписан двухлетний контракт.

    • Последним клубом Иско был «Реал», с которым он 5 раз брал Лигу чемпионов.
    • В «Реале» Иско был 9 лет.
    • 30-летний игрок стоит 7,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Иско и Марсело не могут найти новые клубы после ухода из «Реала» 2
    «Рома» выбирает между Гетце и Иско (Calciomercato)
    Иско отказал «Роме» и «Милану». Он хочет остаться в Испании 1
    Источник: официальный сайт «Севильи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11967

      DeStar 21 минуту назад

      молодцы сева
      мало кто еще заметил что сева последние годы стала топо.м Для всех в европе это еще " ну нормальный клуб"
      а по факту сева очень хорошо себя чувствует, правда в прошлой лч из группы выйти уже не удалось
      и иско им будет как раз кстати, смотрите еще снова будут бороться и с испании за верха. тот сезон в 3 очках от второго места заняли)
      это я к тому что на сей момент для меня сева сильнее и успешнее мю, ттх или арсенал. посмотрим что будет в этом сезоне)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11