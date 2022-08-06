Гендиректор «Спартака» сообщил, что шейхи по-прежнему могут купить клуб

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о диалоге с холдингом City Football Group.

«Следят акционеры «Манчестер Сити» за «Спартаком» или нет – спросите у City Football Group. Я контактировал с ними. Получился достаточно конструктивный и продуктивный диалог. Думаю, если продолжим с ними хотя бы диалог, не говоря про сотрудничество, уже будет хорошо.

Мы периодически созваниваемся. Общались ли после 24 февраля? Да. Мы общаемся на личностном характере, а не деловом. Отношения сохранились, общение есть, дальше посмотрим», – сказал Мележиков.