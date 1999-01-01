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    City Football Group остановил переговоры о покупке акций «Спартака»

    Холдинг City Football Group как минимум в ближайшее время не купит акции «Спартака». Переговоры приостановлены из-за спецоперации России на Украине.

    Холдинг допускает возвращение к вопросу в случае нормализации геополитической обстановки.

    • City Football Group был готовы вкладывать в «Спартак» порядка 30 миллионов евро в год.
    • «Спартак» исключен из Лиги Европы.
    • С 2003 года клубом владеет Леонид Федун.

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    Источник: Metaratings

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