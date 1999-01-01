City Football Group остановил переговоры о покупке акций «Спартака»

Холдинг City Football Group как минимум в ближайшее время не купит акции «Спартака». Переговоры приостановлены из-за спецоперации России на Украине.

Холдинг допускает возвращение к вопросу в случае нормализации геополитической обстановки.

City Football Group был готовы вкладывать в «Спартак» порядка 30 миллионов евро в год.

«Спартак» исключен из Лиги Европы.

С 2003 года клубом владеет Леонид Федун.

Каттани: «Я продолжу работу в «Спартаке»

Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире