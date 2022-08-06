Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусаев: «Честно, я хотел уехать из России»

6 августа 2022, 15:48

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему после ухода из «Краснодара» решил продолжить карьеру за границей.

– В «Краснодаре» давление по сравнению с «Сабахом» сильнее было?

– Небо и земля. Здесь намного проще. В «Краснодаре» три года прошли на одном дыхании, за это время мы взяли две бронзы, попали в Лигу чемпионов, вышли в плей‑офф Лиги Европы.

А трудности начались как раз с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов: пандемия, мы были плохо подготовлены, начали брать игроков на флажке заявки, и не тех, кого хотели.

Но даже из этой ситуации мы вышли достойно. Последние два месяца в прошлом году не сложились, было тяжело, но не из‑за давления прессы, а из‑за моего внутреннего состояния – я переживал за результаты, хотел добиться успеха.

Честно, я хотел уехать из России – очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры.

Я общался с руководством «Ференцвароша», был разговор с еще одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР.

Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг – ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своем любимом деле.

– В последнее время у вас были предложения из РПЛ?

– Да, мне звонили из двух клубов. Но я не хочу бегать из команды в команду. Для меня важно хорошо сделать свою работу в «Сабахе».

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С 2018 года он возглавлял основную команду после 7 лет работы в академии клуба.
  • В апреле 2021 года Мусаев покинул «Краснодар», а в октябре возглавил «Сабах».

Еще по теме:
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года 3
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера 2
Черданцев отметил заслуги Мусаева в успехах «Краснодара» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
1
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
14
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
14
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
23
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
8
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+