Мусаев: «Честно, я хотел уехать из России»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев объяснил, почему после ухода из «Краснодара» решил продолжить карьеру за границей.

– В «Краснодаре» давление по сравнению с «Сабахом» сильнее было?

– Небо и земля. Здесь намного проще. В «Краснодаре» три года прошли на одном дыхании, за это время мы взяли две бронзы, попали в Лигу чемпионов, вышли в плей‑офф Лиги Европы.

А трудности начались как раз с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов: пандемия, мы были плохо подготовлены, начали брать игроков на флажке заявки, и не тех, кого хотели.

Но даже из этой ситуации мы вышли достойно. Последние два месяца в прошлом году не сложились, было тяжело, но не из‑за давления прессы, а из‑за моего внутреннего состояния – я переживал за результаты, хотел добиться успеха.

Честно, я хотел уехать из России – очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры.

Я общался с руководством «Ференцвароша», был разговор с еще одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР.

Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг – ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своем любимом деле.

– В последнее время у вас были предложения из РПЛ?

– Да, мне звонили из двух клубов. Но я не хочу бегать из команды в команду. Для меня важно хорошо сделать свою работу в «Сабахе».