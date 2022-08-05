Загребское «Динамо» интересуется Гбане. «Химки» его подписали менее месяца назад

Опорный полузащитник «Химок» Мори Гбане может покинуть команду этим летом.

На 21-летнего ивуарийца претендует загребское «Динамо».

«Гбане выступает за «Химки» на правах аренды, но у клуба есть право выкупа полузащитника за 200 тысяч евро.

Если «Динамо» решит приобрести игрока, то «Химки» активируют опцию выкупа, после чего продадут игрока в Хорватию.

Потенциальная сумма сделка может составить около миллиона евро», – сообщил источник «Чемпионата».