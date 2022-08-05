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    Загребское «Динамо» интересуется Гбане. «Химки» его подписали менее месяца назад

    Опорный полузащитник «Химок» Мори Гбане может покинуть команду этим летом.

    На 21-летнего ивуарийца претендует загребское «Динамо».

    «Гбане выступает за «Химки» на правах аренды, но у клуба есть право выкупа полузащитника за 200 тысяч евро.

    Если «Динамо» решит приобрести игрока, то «Химки» активируют опцию выкупа, после чего продадут игрока в Хорватию.

    Потенциальная сумма сделка может составить около миллиона евро», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Гбане перешел в «Химки» менее месяца назад – 12 июля.
    • Он принял участие в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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