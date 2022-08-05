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    Лепсая – о «Локомотиве»: «Сегодня это не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина!»

    Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая высказался о «Локомотиве».

    — После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как охарактеризуете то, что получилось?

    — Сегодня это не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина! Достаточно взглянуть на турнирную таблицу и вспомнить, с каким счетом в последнем туре команда проиграла в Петербурге. Да и тренерская свистопляска, мягко говоря, не внушает оптимизма.

    Может, я не прав, и со временем дрезина на ручной тяге превратится в скоростной поезд на магнитной подушке. Но в данный момент предпосылок не видно.

    • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
    • У команды ни одной победы в 3 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5845

      Давид59 1 час назад

      Ну вообще то в Питере они выглядели неплохо. Счёт совсем не по игре. Не Сапсан, но явно и не дрезина.

      2
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      Рейтинг: +4881

      Красногорск_Фан > Давид59 6 минут назад

      По Питеру. Уже не 1-ю игру хватает только на один тайм. Динамо, Пари НН, Зенит. Физика тоже ответственность тренера. Че толку хорошо играть 45 минут чтобы потом наловить полное лукошко во 2-м тайме. 3 от Динамо (в товарняке), 5 от Зенита, Ничья с Пари.

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