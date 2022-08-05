Лепсая – о «Локомотиве»: «Сегодня это не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина!»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая высказался о «Локомотиве».

— После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как охарактеризуете то, что получилось?

— Сегодня это не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина! Достаточно взглянуть на турнирную таблицу и вспомнить, с каким счетом в последнем туре команда проиграла в Петербурге. Да и тренерская свистопляска, мягко говоря, не внушает оптимизма.

Может, я не прав, и со временем дрезина на ручной тяге превратится в скоростной поезд на магнитной подушке. Но в данный момент предпосылок не видно.