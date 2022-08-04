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    «Барселона» пыталась отложить оплату за Рафинью на зиму. «Лидс» отказал и прописал в сделке штрафы

    Стали известны новые подробности трансфера вингера Рафиньи из «Лидса» в «Барселону».

    Каталонцы ожидали проблем с регистрацией новичка, поэтому просили отложить оплату за него на зиму.

    Английский клуб на такие условия не пошел и потребовал большую часть суммы сделки этим летом.

    Также «Лидс» включил в соглашение штраф в размере 10 миллионов евро на случай несвоевременного исполнения «Барселоной» своих обязательств.

    • Рафинья перешел в «Барсу» за 58+10 миллионов евро.
    • Он подписал контракт до 2027 года.

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    Источник: The Athletic

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