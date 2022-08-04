«Барселона» пыталась отложить оплату за Рафинью на зиму. «Лидс» отказал и прописал в сделке штрафы

Стали известны новые подробности трансфера вингера Рафиньи из «Лидса» в «Барселону».

Каталонцы ожидали проблем с регистрацией новичка, поэтому просили отложить оплату за него на зиму.

Английский клуб на такие условия не пошел и потребовал большую часть суммы сделки этим летом.

Также «Лидс» включил в соглашение штраф в размере 10 миллионов евро на случай несвоевременного исполнения «Барселоной» своих обязательств.