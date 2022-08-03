Президент «Наполи» сказал, что не хочет подписывать африканских игроков

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил против подписания африканских футболистов. Ему не нравится, что они посреди сезона уезжают играть за свои сборные на Кубке Африки.

«Не говорите мне об африканцах! Мы идиоты, потому что платим им зарплату, чтобы посылать их по всему миру играть за других», – сказал Де Лаурентис.