Кавазашвили: «Игроки «Спартака» могут поехать в Европу отдохнуть, но не играть»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что футболисты столичного клуба не способны заиграть в европейских чемпионатах.
«Ни один из российских игроков «Спартака» не готов к Европе. Они по своей подготовке и выступлению намного слабее. В Европу могут поехать отдохнуть, но не играть. Хотя, если только во вторую лигу.
Не вижу ни одного футболиста, который смог бы выступать в высшем дивизионе европейских чемпионатов. Если бы они были достойны, то давно бы пригласили», – сказал Кавазашвили.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Следующий матч – 6 августа против «Урала».
Источник: «Чемпионат»