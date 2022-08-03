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    Кавазашвили: «Игроки «Спартака» могут поехать в Европу отдохнуть, но не играть»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что футболисты столичного клуба не способны заиграть в европейских чемпионатах.

    «Ни один из российских игроков «Спартака» не готов к Европе. Они по своей подготовке и выступлению намного слабее. В Европу могут поехать отдохнуть, но не играть. Хотя, если только во вторую лигу.

    Не вижу ни одного футболиста, который смог бы выступать в высшем дивизионе европейских чемпионатов. Если бы они были достойны, то давно бы пригласили», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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    Источник: «Чемпионат»

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