Гол Захаряна в ворота «Торпедо» – лучший в июле по версии болельщиков «Динамо»

Назван лучший забитый мяч «Динамо» по итогам июля.
Болельщики выбрали гол полузащитника Арсена Захаряна в ворота «Торпедо».
Речь идет о матче второго тура РПЛ, в котором «Динамо» разгромило соперника со счетом 4:0.
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Назван лучший забитый мяч «Динамо» по итогам июля.
Болельщики выбрали гол полузащитника Арсена Захаряна в ворота «Торпедо».
Речь идет о матче второго тура РПЛ, в котором «Динамо» разгромило соперника со счетом 4:0.