Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Гол Захаряна в ворота «Торпедо» – лучший в июле по версии болельщиков «Динамо»

    Назван лучший забитый мяч «Динамо» по итогам июля.

    Болельщики выбрали гол полузащитника Арсена Захаряна в ворота «Торпедо».

    Речь идет о матче второго тура РПЛ, в котором «Динамо» разгромило соперника со счетом 4:0.

    Новости по теме
    «Динамо» объявит трех новичков в ближайшие 5-7 дней 2
    Червиченко: «Бразильцы – отпетое жулье. Неудивительно, что их клубы воруют игроков из РПЛ» 8
    «Динамо» оштрафует Варелу на всю месячную зарплату за пропуск матча с «Торпедо» 3
    Источник: телеграм-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11