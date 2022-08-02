Червиченко: «Бразильцы – отпетое жулье. Неудивительно, что их клубы воруют игроков из РПЛ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с защитником Гильермо Варелой, который сбежал из «Динамо» и перешел во «Фламенго».

«Бразильцы – главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ.

Это отпетое жулье. У них вся страна сплошной ходячий преступный мир: от фавел до самого верха.

Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА – это святое дело для них.

Я бы этому не удивлялся абсолютно. Латинская Америка – не самая правилособлюдающая территория», – сказал Червиченко.