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    Червиченко: «Бразильцы – отпетое жулье. Неудивительно, что их клубы воруют игроков из РПЛ»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с защитником Гильермо Варелой, который сбежал из «Динамо» и перешел во «Фламенго».

    «Бразильцы – главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ.

    Это отпетое жулье. У них вся страна сплошной ходячий преступный мир: от фавел до самого верха.

    Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА – это святое дело для них.

    Я бы этому не удивлялся абсолютно. Латинская Америка – не самая правилособлюдающая территория», – сказал Червиченко.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.
    • Следующим летом футболист станет свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16800

      житель СПб 27 минут назад

      И Черевченко, и Бомбардиру надо быть аккуратнее в своих словах и действиях. Не надо думать, что все сойдет с рук - как американцам пока сходит.

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      Рейтинг: +2714

      Ziklop 39 минут назад

      статья 282?

      1
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      Рейтинг: +16601

      Cleaner 55 минут назад

      Бразильцы - отличные футболисты. Не удивительно, что их покупают клубы РПЛ!

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      Рейтинг: +1884

      Vitaga 1 час назад

      фавелы тоже поменялись. это не то что было 10-15 лет назад. там у них было как у нас в 90е. сейчас как у нас в 2000е.

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      Рейтинг: +178

      rac531 1 час назад

      Червиченко знает, что говорит)
      Аферист афериста видит издалека)

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      Рейтинг: -92

      Fenix forever 1 час назад

      Прикольно..Если Червиченко захотел бы приехать в Бразилию ----я бы удивился что этому дятлу Червиченко дали бы разрешение на въезд.
      А учитывая что этот идиот затронул и всю Латинскую Америку...

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      Рейтинг: +1114

      Hoahin > Fenix forever 1 час назад

      Ему там пулю в лоб пустят за такие слова, а то гляди и хуже

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      Рейтинг: -92

      Fenix forever > Hoahin 1 час назад

      Эт точно.

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