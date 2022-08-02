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  • Червиченко: «Бразильцы – отпетое жулье. Неудивительно, что их клубы воруют игроков из РПЛ»

Червиченко: «Бразильцы – отпетое жулье. Неудивительно, что их клубы воруют игроков из РПЛ»

2 августа 2022, 17:24
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с защитником Гильермо Варелой, который сбежал из «Динамо» и перешел во «Фламенго».

«Бразильцы – главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ.

Это отпетое жулье. У них вся страна сплошной ходячий преступный мир: от фавел до самого верха.

Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА – это святое дело для них.

Я бы этому не удивлялся абсолютно. Латинская Америка – не самая правилособлюдающая территория», – сказал Червиченко.

  • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
  • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.
  • Следующим летом футболист станет свободным агентом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Фламенго Варела Гильермо Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Vitaga
1659454200
фавелы тоже поменялись. это не то что было 10-15 лет назад. там у них было как у нас в 90е. сейчас как у нас в 2000е.
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Ziklop
1659456556
статья 282?
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житель СПб
1659457252
И Черевченко, и Бомбардиру надо быть аккуратнее в своих словах и действиях. Не надо думать, что все сойдет с рук - как американцам пока сходит.
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боря крым
1659461564
это мы клоуны....
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