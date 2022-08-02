Червиченко: «Бразильцы – отпетое жулье. Неудивительно, что их клубы воруют игроков из РПЛ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с защитником Гильермо Варелой, который сбежал из «Динамо» и перешел во «Фламенго».
«Бразильцы – главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ.
Это отпетое жулье. У них вся страна сплошной ходячий преступный мир: от фавел до самого верха.
Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА – это святое дело для них.
Я бы этому не удивлялся абсолютно. Латинская Америка – не самая правилособлюдающая территория», – сказал Червиченко.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.
- Следующим летом футболист станет свободным агентом.
Источник: Sport24