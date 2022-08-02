«Когда на это начнут обращать внимание соперники?». Уткин – о трех похожих голах Комличенко подряд

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о голах нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

Форвард забил в 3 турах РПЛ подряд.

Во всех случаях ему ассистировал Даниил Уткин.

«Уткин – подает, Комличенко – забивает. Круто, что это работает. Про Комличенко многое известно, но три гола в трех матчах РПЛ – такого еще не было.

Казалось бы, что может быть проще: есть прекрасный исполнитель стандартов, есть большой нападающий, но когда на это начнут обращать внимание соперники?

Помешать ударить большому нападающему – дело непростое, но ясное. Не пытаюсь никого учить играть в футбол, но когда подает Уткин, то точно знаешь, куда мяч летит. Сообразите уже, ребят!» – сказал Уткин.