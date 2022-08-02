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    Массажист «Спартака» ушел из клуба после девяти лет работы

    «Спартак» объявил об уходе из клуба массажиста Николая Баркалова.

    «47-летний Баркалов — бывший футболист, он выступал за различные российские клубы. В том числе провел несколько матчей в высшей лиге за московское «Торпедо».

    В «Спартаке» Николай работал массажистом с 2013 года. Сначала во второй команде, а с 2017-го — в основе. На протяжении всех этих лет он был верным товарищем для игроков и надежным членом коллектива.

    Благодарим Николая за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4659

      Беспонтий 1 час назад

      харассмент выдержит не каждый

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Бомжи - гомосеки > Беспонтий 22 минуты назад

      это ты про себя, бомжик? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      rac531 1 час назад

      Плохо дело, если массажист ушел(((
      А, как уборщицы?
      Тоже уходят?
      А с дворниками что происходит?

      ПРОИНФОРМИРУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
      заранее спасибо)

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