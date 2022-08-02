Массажист «Спартака» ушел из клуба после девяти лет работы

«Спартак» объявил об уходе из клуба массажиста Николая Баркалова.

«47-летний Баркалов — бывший футболист, он выступал за различные российские клубы. В том числе провел несколько матчей в высшей лиге за московское «Торпедо».

В «Спартаке» Николай работал массажистом с 2013 года. Сначала во второй команде, а с 2017-го — в основе. На протяжении всех этих лет он был верным товарищем для игроков и надежным членом коллектива.

Благодарим Николая за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».