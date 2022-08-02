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    Вагнер Лав назвал главный клуб в своей карьере

    Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав рассказал о главных клубах в своей карьере.

    «В Бразилии это «Коринтианс», а вне ее – ЦСКА. Московский клуб – нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА», – сказал Вагнер Лав.

    • Бразильцу 38 лет.
    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: Mundo Rubro Negro

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 2 часа назад

      Надо было взять на пару сезонов, человек то за ЦСКА всеми силами отдавался. Было бы красивое завершение карьеры.

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