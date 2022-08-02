Вагнер Лав назвал главный клуб в своей карьере

Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав рассказал о главных клубах в своей карьере.

«В Бразилии это «Коринтианс», а вне ее – ЦСКА. Московский клуб – нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА», – сказал Вагнер Лав.