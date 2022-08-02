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  • Вратарь «Чайки»: «Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку»

Вратарь «Чайки»: «Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку»

2 августа 2022, 08:40
11

Вратарь «Чайки» Вадим Аверкиев заявил, что обижен на «Спартак», воспитанником которого является.

– Почему ни разу не сыграл за «двойку»?

– Вопрос тренерам. Я спрашивал, над чем мне нужно работать, но не получал конкретики: «Терпи и жди».

Благодарен «Спартаку» за все, что клуб для меня сделал, но не устану повторять, что меня, как футболиста, воспитал отец. Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку». Я бы ее с удовольствием выпил.

– Осталась обида?

– Это и обида, и расстройство, и злость, и непонимание.

Я не сделал клубу ничего плохого, чтобы со мной (и не только) так поступали. Я не понимал, почему не играю. Это самое обидное. К пацанам и тренерам вопросов нет, всегда переживал за команду.

Пусть это будет на совести людей, которые вели эти закулисные игры. Дай бог, чтобы они (те, о ком речь, поймут) прочитали это интервью и не поступали с другими воспитанниками, как со мной.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Чайка Аверкиев Вадим
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1659419326
Таблетки нет, зато есть клизма. Вот её-то тебе и поставили!
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3meeeD
1659419646
Обижен на тренеров А потом говорит,что к тренерам вопросов нет. Это как?))
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Enter2006
1659419766
Это не только в Спартаке, увы чувак. Сам с сыном через это прошёл не по наслышке. Везде деньги, родственники, "свои", а остальные нах даже если намного одарённее.
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Fusballer
1659419958
Во второй лиге играет. Не выдержал конкуренции просто. А обижаться наверное нормальная реакция. Мало кто может себя объективно оценить.
Ответить
nik55
1659420806
пустой голове таблетка не поможет
Ответить
mahan
1659422223
Кто ж виноват, что ты проиграл конкуренцию другим вратарям ? Ищи причину в себе.
Ответить
alp
1659422912
сам из себя представляет вратаря Чайки а гонору как будто он Яшин...
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