Вратарь «Чайки»: «Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку»

Вратарь «Чайки» Вадим Аверкиев заявил, что обижен на «Спартак», воспитанником которого является.

– Почему ни разу не сыграл за «двойку»?

– Вопрос тренерам. Я спрашивал, над чем мне нужно работать, но не получал конкретики: «Терпи и жди».

Благодарен «Спартаку» за все, что клуб для меня сделал, но не устану повторять, что меня, как футболиста, воспитал отец. Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку». Я бы ее с удовольствием выпил.

– Осталась обида?

– Это и обида, и расстройство, и злость, и непонимание.

Я не сделал клубу ничего плохого, чтобы со мной (и не только) так поступали. Я не понимал, почему не играю. Это самое обидное. К пацанам и тренерам вопросов нет, всегда переживал за команду.

Пусть это будет на совести людей, которые вели эти закулисные игры. Дай бог, чтобы они (те, о ком речь, поймут) прочитали это интервью и не поступали с другими воспитанниками, как со мной.