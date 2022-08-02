Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Вратарь «Чайки»: «Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку»

    Вратарь «Чайки» Вадим Аверкиев заявил, что обижен на «Спартак», воспитанником которого является.

    – Почему ни разу не сыграл за «двойку»?

    – Вопрос тренерам. Я спрашивал, над чем мне нужно работать, но не получал конкретики: «Терпи и жди».

    Благодарен «Спартаку» за все, что клуб для меня сделал, но не устану повторять, что меня, как футболиста, воспитал отец. Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку». Я бы ее с удовольствием выпил.

    – Осталась обида?

    – Это и обида, и расстройство, и злость, и непонимание.

    Я не сделал клубу ничего плохого, чтобы со мной (и не только) так поступали. Я не понимал, почему не играю. Это самое обидное. К пацанам и тренерам вопросов нет, всегда переживал за команду.

    Пусть это будет на совести людей, которые вели эти закулисные игры. Дай бог, чтобы они (те, о ком речь, поймут) прочитали это интервью и не поступали с другими воспитанниками, как со мной.

    Новости по теме
    Канчельскис обратился к Зареме: «Дайте Губерниеву, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком» 2
    Чернов рассказал об изменениях в игре «Спартака» при Абаскале 2
    «Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга» 14
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3986

      Enter2006 8 секунд назад

      Это не только в Спартаке, увы чувак. Сам с сыном через это прошёл не по наслышке. Везде деньги, родственники, "свои", а остальные нах даже если намного одарённее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      3meeeD 2 минуты назад

      Обижен на тренеров
      А потом говорит,что к тренерам вопросов нет.

      Это как?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16724

      paracetamol 7 минут назад

      Таблетки нет, зато есть клизма. Вот её-то тебе и поставили!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11