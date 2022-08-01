В «Рубине» отреагировали на новость о включении Дзюбы в заявку на матч с «Уфой»

В «Рубине» опровергли информацию о том, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку команды на матч 3-го тура Первой лиги против «Уфы».

«Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы» не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба «Рубина».