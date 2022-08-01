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    В «Рубине» отреагировали на новость о включении Дзюбы в заявку на матч с «Уфой»

    В «Рубине» опровергли информацию о том, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку команды на матч 3-го тура Первой лиги против «Уфы».

    «Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы» не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба «Рубина».

    • «Рубин» примет «Уфу» сегодня, 1 августа.
    • Дзюба тренируется с «Рубином».
    • Он свободный агент.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3964

      Enter2006 31 минуту назад

      Додрочился... а ведь был не плохим футболистом.. Сам себя хоронит, ему срочно нужно подписаться в любой клуб РПЛ, иначе пипец! Про закордон уже не получится, никто не купит или за копейки.

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