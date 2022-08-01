В «Рубине» отреагировали на новость о включении Дзюбы в заявку на матч с «Уфой»

Додрочился... а ведь был не плохим футболистом.. Сам себя хоронит, ему срочно нужно подписаться в любой клуб РПЛ, иначе пипец! Про закордон уже не получится, никто не купит или за копейки.
В «Рубине» опровергли информацию о том, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку команды на матч 3-го тура Первой лиги против «Уфы».
«Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы» не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба «Рубина».
- «Рубин» примет «Уфу» сегодня, 1 августа.
- Дзюба тренируется с «Рубином».
- Он свободный агент.
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