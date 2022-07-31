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  • «Хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли». Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти клуб

«Хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли». Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти клуб

31 июля 2022, 12:06
6

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию форварда Артема Дзюбы. Он не может найти новый клуб.

«Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе. Дождется, что в итоге останется без клуба на сезон.

Сейчас уже никто ему больше миллиона евро за год не даст. Клубы не стали играть по его правилам, а теперь им нет смысла предлагать за Артема большие деньги. Вполне вероятно, что он останется в «Рубине» и будет играть в низшем дивизионе», – сказал Петржела.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1659261979
Теперь понятно почему бомжи не стали продлевать мега-звезду! Токсичность Зюбы зашкаливает.
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664
1659262130
В пердив к Лёне или в Сочи, больше без вариантов для дзю. Он даже Карабаху оказался не нужен.
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vladimir-7
1659264342
Ну даже если Дзюба перейдет в Рубин и на следующий сезон перейдет с ним в РПЛ, где искать этого Пизжела?
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алдан2014
1659275709
Пану Петржеле,может бухать поменьше? Не люблю Дзюбу,но какое право имеет петржела на такие высказывания? Бред сивой кобылы несёт уже который раз. Тренировал зенит лет 15 назад,понятия не имеет,что происходит в рпл
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kvm
1659281811
зюба сам на колени встанет перед партнёром...
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