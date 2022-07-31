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    «Хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли». Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти клуб

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию форварда Артема Дзюбы. Он не может найти новый клуб.

    «Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе. Дождется, что в итоге останется без клуба на сезон.

    Сейчас уже никто ему больше миллиона евро за год не даст. Клубы не стали играть по его правилам, а теперь им нет смысла предлагать за Артема большие деньги. Вполне вероятно, что он останется в «Рубине» и будет играть в низшем дивизионе», – сказал Петржела.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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