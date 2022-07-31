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    Агент Сафонов: «Жду фильм про приключения немецких аферистов в «Локомотиве»

    Футбольный агент Алексей Сафонов считает руководство «Локомотива» аферистами.

    «Жду выход фильма про приключения немецких аферистов в «Локомотиве» за деньги РЖД», – написал Сафонов.

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    Источник: твиттер Алексея Сафонова

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