Агент Сафонов: «Жду фильм про приключения немецких аферистов в «Локомотиве»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает руководство «Локомотива» аферистами.
«Жду выход фильма про приключения немецких аферистов в «Локомотиве» за деньги РЖД», – написал Сафонов.
- У «Локомотива» после 3 туров РПЛ 2 очка.
- Следующий соперник – «Краснодар» (6 августа).
- «Локомотив» тренирует немец Йозеф Циннбауэр. Спортивный директор – Томас Цорн.
«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол
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