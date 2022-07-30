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    Роналду не будет? Президент «Атлетико» объявил о завершении летней трансферной кампании

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что клуб больше не планирует никого подписывать этим летом.

    Он назвал покупку правого защитника «Удинезе» Науэля Молины «последним летним трансфером».

    Сообщалось, что «Атлетико» рассматривает вариант с переходом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    • «Атлетико» подписал 3 новичков – Молину, Акселя Витселя и Самуэля Лино.
    • Клуб потратил 26,5 млн евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11242

      Алексей З 1 час назад

      Походу этот ох...вший ветеран предлагал себя всем участникам ЛЧ.
      Ему на клуб плевать, только личная статистика интересует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16704

      житель СПб 2 часа назад

      Судя по всему, уход Роналду из МЮ не состоится...

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