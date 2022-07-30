Роналду не будет? Президент «Атлетико» объявил о завершении летней трансферной кампании

Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что клуб больше не планирует никого подписывать этим летом.

Он назвал покупку правого защитника «Удинезе» Науэля Молины «последним летним трансфером».

Сообщалось, что «Атлетико» рассматривает вариант с переходом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.