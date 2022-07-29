Депай определился со своим будущим в «Барселоне»

Нападающий Мемфис Депай решил остаться в «Барселоне».

28-летний футболист хочет до конца отработать контракт с клубом, рассчитанный до 2023 года.

«Я не уйду даже в случае прихода шести других форвардов», – сказал Депай партнерам по команде.

Ранее главный тренер «Барсы» Хави предупредил голландца, что тот рискует провести весь сезон в запасе.