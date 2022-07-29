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    Депай определился со своим будущим в «Барселоне»

    Нападающий Мемфис Депай решил остаться в «Барселоне».

    28-летний футболист хочет до конца отработать контракт с клубом, рассчитанный до 2023 года.

    «Я не уйду даже в случае прихода шести других форвардов», – сказал Депай партнерам по команде.

    Ранее главный тренер «Барсы» Хави предупредил голландца, что тот рискует провести весь сезон в запасе.

    • Рыночная стоимость Депая – 35 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7391

      серега кашин 2 часа назад

      Будет сидеть и бабло получать, и ещё и выиграет что-то

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