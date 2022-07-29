Депай определился со своим будущим в «Барселоне»

Будет сидеть и бабло получать, и ещё и выиграет что-то
Нападающий Мемфис Депай решил остаться в «Барселоне».
28-летний футболист хочет до конца отработать контракт с клубом, рассчитанный до 2023 года.
«Я не уйду даже в случае прихода шести других форвардов», – сказал Депай партнерам по команде.
Ранее главный тренер «Барсы» Хави предупредил голландца, что тот рискует провести весь сезон в запасе.
- Рыночная стоимость Депая – 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.