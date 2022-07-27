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    Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил, почему решил не приостанавливать контракт с российским клубом до конца сезона.

    «Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь, как дома.

    То, что я, остался – моя ответная благодарность и знак уважения клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита». Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду.

    Меня в «Зените» абсолютно всe устраивает, ещe раз подчеркну, клуб сделал всe, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать всe от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей», – сказал Барриос.

    • Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
    • Рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Bobsoccer

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    27.07.2022 22:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      боря крым 17 минут назад

      та понятно, город классный, даст фору многим столицам мира, плюс деньги хорошие, за честно говоря не сложный труд в рпл. живет кайфует, че дергаться? ехать куда то, че то суетиться...

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      Рейтинг: +15640

      Barmaleushka 1 час назад

      У порося и проводницы подгорело .

      1
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      Рейтинг: +4586

      PAREVG. 1 час назад

      "«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно "
      В общем агент выбил прибавку с себе и игроку, иначе свинтил бы, раз ФИФА, УЕФА разрешили...

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      Рейтинг: +24161

      JTherry > PAREVG. 1 час назад

      грузовик бабла выбил "честный агент", чтобы зулус выполнил поставленную задачу "героем труда"...)

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      Рейтинг: +20016

      Аvenger > JTherry 56 минут назад

      Кто тебе мешал быть на месте Миллера и спонсировать Спартак? Мозгов не хватило? Отвечать не надо. Я всем доволен. Я БОМЖ с 4 квартирами и получаю дивиденды от Газпрома и Газпромбанка.
      Зенит-Спартак 7:1 и 4:0-это кайф. Денег нет- сиди молчи. Есть-перебей ставку Газпрома. Увы не получится-мозгов нет.

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      Рейтинг: +24161

      JTherry > Аvenger 39 минут назад

      ты так же свистишь про свои "4 квартиры", как газпрём тебе платит "дивиденды"...) к твоему сведению - не заплатит дивиденды Миллер никому за прошлый год, решил себе на увеличение зарплаты спустить... учи матчасть, "буржуин", проверяй перед печатью...))) и мозги проветривай иногда, и нервишки то уже сдают...

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      Рейтинг: +16390

      ilichkadr 1 час назад

      Молодца Барриос. Настоящий мужик!

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