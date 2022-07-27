Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил, почему решил не приостанавливать контракт с российским клубом до конца сезона.

«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь, как дома.

То, что я, остался – моя ответная благодарность и знак уважения клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита». Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду.

Меня в «Зените» абсолютно всe устраивает, ещe раз подчеркну, клуб сделал всe, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать всe от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей», – сказал Барриос.