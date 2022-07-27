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  • Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом»

Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом»

27 июля 2022, 22:13
14

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил, почему решил не приостанавливать контракт с российским клубом до конца сезона.

«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь, как дома.

То, что я, остался – моя ответная благодарность и знак уважения клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита». Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду.

Меня в «Зените» абсолютно всe устраивает, ещe раз подчеркну, клуб сделал всe, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать всe от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей», – сказал Барриос.

  • Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • Рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (14)
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ilichkadr
1658949813
Молодца Барриос. Настоящий мужик!
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PAREVG.
1658950386
"«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно " В общем агент выбил прибавку с себе и игроку, иначе свинтил бы, раз ФИФА, УЕФА разрешили...
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боря крым
1658955031
та понятно, город классный, даст фору многим столицам мира, плюс деньги хорошие, за честно говоря не сложный труд в рпл. живет кайфует, че дергаться? ехать куда то, че то суетиться...
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Ловкий Бубен
1658967081
Спасибо, друг !
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somn
1658982938
Приятно слышать, молодец.
Ответить
paracetamol
1658987125
Барриос хороший игрок!
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neveldomha
1658987956
Наш.
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ZENIT-59
1659031661
Барриос -одно из лучших,если не самое лучшее приобретение Зенита.Игрок очень полезный ,а как человек порядочный и честный.Селекционный отдел тут получает огромный плюс.И хорошо,что он остаётся в команде
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Spirit_78
1659048529
Надеюсь, и дальше в Зените будут относиться к футболистам по-людски. Большинство игроков ответит тем же.
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