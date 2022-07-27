Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом»

та понятно, город классный, даст фору многим столицам мира, плюс деньги хорошие, за честно говоря не сложный труд в рпл. живет кайфует, че дергаться? ехать куда то, че то суетиться...
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил, почему решил не приостанавливать контракт с российским клубом до конца сезона.
«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь, как дома.
То, что я, остался – моя ответная благодарность и знак уважения клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита». Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду.
Меня в «Зените» абсолютно всe устраивает, ещe раз подчеркну, клуб сделал всe, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать всe от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей», – сказал Барриос.
- Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- Рыночная стоимость – 20 миллионов евро.