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    Гурцкая: «Впервые в РПЛ уже после второго тура понятно, кто вылетит»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая спрогнозировал вылет «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона.

    «Впервые в чемпионате России уже после второго тура стало понятно, кто вылетает. Это «Торпедо». Да, я их уже приговорил», – сказал Гурцкая.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4855

      neim 16 минут назад

      Вот интересно будет посмотреть на харю этого предсказателя и напомнить ему про этот пост, если Торпедо не вылетит из РПЛ по итогам этого сезона.

      0
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      Рейтинг: +113

      Теркчанин 54 минуты назад

      и Урал,если не усилит свою игру.

      0
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      Рейтинг: +8945

      R_a_i_n 1 час назад

      Сказочный ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Клаус 1 час назад

      Так и есть

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