Гурцкая: «Впервые в РПЛ уже после второго тура понятно, кто вылетит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая спрогнозировал вылет «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона.

«Впервые в чемпионате России уже после второго тура стало понятно, кто вылетает. Это «Торпедо». Да, я их уже приговорил», – сказал Гурцкая.