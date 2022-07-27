Гурцкая: «Впервые в РПЛ уже после второго тура понятно, кто вылетит»

Вот интересно будет посмотреть на харю этого предсказателя и напомнить ему про этот пост, если Торпедо не вылетит из РПЛ по итогам этого сезона.
Футбольный агент Тимур Гурцкая спрогнозировал вылет «Торпедо» из РПЛ по итогам сезона.
«Впервые в чемпионате России уже после второго тура стало понятно, кто вылетает. Это «Торпедо». Да, я их уже приговорил», – сказал Гурцкая.
- У «Торпедо» в первых 2 турах 2 поражения.
- Следующий соперник – «Крылья Советов» (31 июля).
- «Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.