Хайкин рассказал, каково быть российским спортсменом в Европе

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин заявил в интервью The Belfast Telegraph, что ему непросто играть в Европе из-за национальности.

— Каково быть сейчас российским спортсменом в Европе?

— Это непросто. Ситуация очень сложная и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что всe это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира.

— Футбол на уровне сборных остаeтся чем-то большим для вас?

— Одной из моих целей остаeтся представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего. Например, сыграть в официальном матче. Я работаю над этим.