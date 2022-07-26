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    Хайкин рассказал, каково быть российским спортсменом в Европе

    Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин заявил в интервью The Belfast Telegraph, что ему непросто играть в Европе из-за национальности.

    — Каково быть сейчас российским спортсменом в Европе?

    — Это непросто. Ситуация очень сложная и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что всe это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира.

    — Футбол на уровне сборных остаeтся чем-то большим для вас?

    — Одной из моих целей остаeтся представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего. Например, сыграть в официальном матче. Я работаю над этим.

    • 26-летний Хайкин стоит 1,5 миллиона евро.
    • Он выигрывал чемпионат Норвегии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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